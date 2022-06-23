Вероятно продолжение укрепления рубля на торгах в четверг - ПСБ

Вероятно продолжение укрепления курса рубля к доллару США на торгах в четверг (диапазон 50-52 руб./$1), полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

Основное давление на иностранную валюту может реализоваться, по мнению эксперта, в пятницу из-за фактора выходных дней перед налоговыми выплатами 27-28 июня.

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