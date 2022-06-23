Уход котировок нефти ниже $106/барр. в четверг маловероятен - BCS Express

Уход котировок нефти марки Brent ниже уровня в $106 за баррель на торгах в четверг маловероятен, считают эксперты BCS Express.

"Утром четверга фьючерсы на нефть марки Brent вновь начинают день в минусе. Котировки теряют более 2,5% и торгуются около $109 за баррель. Для одной сессии снижение уже достаточно крупное, так что более глубокие уровни именно в четверг маловероятны. Хотя внутри дня возможны колебания, как это было в среду. Ближайшей поддержкой может выступить уровень $106 за баррель, после чего у котировок есть шансы развернуться и перейти к росту", - указывают аналитики инвестиционной компании в комментарии.

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