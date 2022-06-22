Индекс Мосбиржи в четверг продолжит движение в диапазоне 2300-2450п - "Фридом Финанс"

Индекс Мосбиржи в четверг, скорее всего, продолжит движение в диапазоне 2300-2450 пунктов, отмечается в комментарии "Фридом Финанс".

22 июня российский фондовый рынок к вечеру показал небольшой рост: индекс Мосбиржи к поднялся на 0,13%, РТС прибавил 1,36%, констатируют эксперты. Новостью дня стал саммит лидеров стран БРИКС и обсуждение на нем вопроса о создании наднациональной валюты, в которой могут осуществляться расчеты между партнерами соглашения и которая будет защищена от санкций. Эти новости вместе с подписанием Президентом России Владимиром Путиным указа о выплатах по валютному долгу РФ в рублях обусловили ослабление доллара и евро к российской валюте до минимумов с 2015г.

"Лидерами роста фондового рынка стали акции "ТМК" (+4,9%), что связано, скорее всего, с дивидендными выплатами. Подорожали также бумаги "Акрона" (+3,7%), видимо, вследствие уменьшения санкционных рисков. Лидерами снижения в среду оказались депозитарные расписки холдинга ЕМС (-7,5%), ретейлера Ozon (-3,6%) и акции "Селигдара" (-3,5%). Ожидаем, что в четверг индекс Мосбиржи продолжит движение в рамках диапазона 2300-2450 пунктов", - отмечают аналитики инвесткомпании.

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