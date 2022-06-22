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22 июня 2022 года 18:31
"Фридом Финанс" понизил целевую цену акций Lennar до $89
"Фридом Финанс" понизил целевую цену акций Lennar Corp. до $89 за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании. "21 июня за второй финансовый квартал отчитался один из крупнейших застройщиков США Lennar Corporation. Выручка девелопера превысила ожидания рынка на $270 млн и составила $8,36 млрд (+30% г/г). Скорректированная прибыль на акцию также превзошла консенсус-прогноз, достигнув $4,69. Все отраслевые метрики повысились как в погодовом, так и в поквартальном сопоставлении", - пишут аналитики. Сохранение высоких цен на первичное жилье приносит Lennar большую выгоду, отмечается в комментарии. Валовая рентабельность продаж достигла рекордных 29,5%. Кумулятивная сегментальная операционная рентабельность поднялась выше 20% без учета корректировок на специфические убытки, притом что в среднем операционная маржа по индустрии, согласно данным Refinitiv, составляет 13,8%. "Гайденс менеджмента на текущий квартал предполагает объем новых заказов в диапазоне 16-18 тыс. при увеличении продаж до 17-18,5 тыс., - указывают эксперты "Фридом Финанс". - Компания прогнозирует небольшое повышение цен на свои дома, несмотря на их текущее снижение и скидки для покупателей в некоторых регионах США. При этом валовая рентабельность от строительства останется на достаточно высоком уровне - 28,5-29,5%. Операционная прибыль от финансовых услуг упадет до $70-75 млн, что объясняется повышением ипотечных ставок и постепенным охлаждением рынка жилой недвижимости в целом". Сейчас продажи новых домов близки к минимумам, фиксировавшимся в разгар пандемии, констатируют эксперты. Текущие финансовые условия и уровень доступности жилья заставляют потенциальных покупателей отказываться от приобретения дома. По оценке стратегов инвесткомпании, существующих заказов и запасов Lennar может хватить до конца текущего финансового года, но замедление роста продаж способно не лучшим образом сказаться на ее результатах. Учитывая это вкупе с прогнозируемым усилением вероятности рецессии, аналитики понизили целевую цену по акции Lennar до $89. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-LENNAR-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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