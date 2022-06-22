Более вероятен рост индекса S&P 500 в ближайшее время - BCS Express

Более вероятен рост индекса S&P 500, чем падение, в ближайшее время, считает эксперт BCS Express Оксана Холоденко.

"Американские фондовые индексы растут в первой половине торгов среды, при приближении к 3600 пунктам S&P 500 начал резкий отскок. В районе 3810-3820 пунктов по индексу проходит сопротивление. Пока ситуация неоднозначная, но в принципе указывает на больший потенциал прибавки к котировкам", - отмечает аналитик в комментарии.

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