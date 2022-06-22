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22 июня 2022 года 17:32
Дебютный выпуск облигаций Whoosh привлекателен для покупок - "Финам"
Дебютный выпуск корпоративных облигаций Whoosh выглядит достаточно привлекательно для покупок, считают аналитики "Финама". "За снижением ставок и сужением спредов во всех эшелонах следует активное восстановление рынка первичных размещений, появляются новые интересные имена. 24 июня Whoosh - ведущая компания в сфере кикшеринга (аренда электросамокатов и электровелосипедов) - будет собирать заявки на дебютный выпуск биржевых облигаций. По нашему мнению, выпуск является достаточно привлекательным, учитывая хорошую премию и ограниченные риски", - пишут эксперты инвестиционной компании в комментарии. Дальнейшее развитие Whoosh, по мнению аналитиков "Финама", будет обеспечиваться за счет следующих факторов: - Увеличение популярности средств индивидуальной мобильности. - Привлечение новых пользователей путем расширения географии присутствия и увеличения парка. - Совершенствование платформы и, как следствие, увеличение эффективности управления процессами. Сложившиеся в отрасли тенденции будут благоприятно влиять на бизнес участников рынка и оказывать позитивное влияние на операционные и финансовые показатели эмитента в будущем, отмечают в инвесткомпании. Также эксперты указывают и возможные риски: - Законодательное регулирование. - В связи с высоким уровнем инфляции у населения сокращаются реальные располагаемые доходы, что транслируется в снижение спроса на услуги аренды средств индивидуальной мобильности. - Относительно невысокие масштабы бизнеса и отсутствие диверсификации выручки. - Высокая зависимость от ключевого поставщика транспортных средств и комплектующих частей. - Валютный риск. Компания зарабатывает в рублях, а закупки осуществляет в иностранной валюте. - Порча транспортных средств со стороны клиентов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-WHOOSH-КОРПБОНДЫ-АНАЛИТИКА
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