"Финам" рекомендует покупать акции Abbott Laboratories с прогнозной ценой $135,9

"Финам" рекомендует покупать акции Abbott Laboratories с прогнозной стоимостью $135,9 за штуку на июнь 2023 года, что предполагает потенциал роста 30,1% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Компания Abbott Laboratories отличается от большинства компаний сектора здравоохранения высокой степенью сбалансированности выручки по сегментам деятельности, а в период пандемии коронавируса анализы Abbott на коронавирус стали стандартом диагностики во многих странах. В начале года компания столкнулась с проблемами в производстве детского питания и была вынуждена закрыть завод в Мичигане из-за вероятного бактериального заражения, однако это оказало лишь ограниченное влияние на динамику акций эмитента, и инвесторы сохраняют убежденность в ее светлом будущем", - отмечает ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

Abbott Laboratories - американская фармацевтическая компания и один из крупнейших в мире производителей медицинского оборудования. Компания ведет деятельность в четырех ключевых сегментах: фармацевтика, диагностика, детское и специализированное питание и медицинские девайсы.

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