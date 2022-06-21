Вероятно сохранение давления на индекс Мосбиржи на текущей неделе - ПСБ

Вероятно сохранение давления на индекс Мосбиржи на текущей неделе из-за весьма крепких позиций национальной валюты, не исключен его выход к нижней границе диапазона 2450-2280 пунктов, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

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