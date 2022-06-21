Основной потенциал роста цены акций Газпрома уже отыгран - "Финам"

Основной потенциал роста в котировках акций "Газпрома" в целом уже отыгран, считает аналитик "Финама" Сергей Кауфман.

Котировки акций "Газпрома" падают в среду на фоне новости о том, что Минфин подготовил поправки в налоговый кодекс, которые вводят временную надбавку к НДПИ на добываемый в РФ газ, отмечает аналитик.

"Повышение НДПИ фактически является способом получить часть сверхприбыли, которую зарабатывает сейчас "Газпром", в обход миноритарных акционеров. В наиболее благоприятном для акционеров сценарии повышение НДПИ просто снизит дивидендную базу, но сами дивиденды по итогам 2022 года будут выплачены. По нашим оценкам, сумма изъятий, равная 416 млрд руб., соответствует 11% прогнозной прибыли газового гиганта за 2022 год. Это значит, что прогнозный размер дивиденда за 2022 год снизится на 7 рублей - до 69 рублей на акцию. Это все еще высокое значение, которое соответствует доходности в 22,8%", - указывает Кауфман.

Эксперт при этом также отмечает, что существенное снижение объемов экспорта в Европу и аномально крепкий рубль могут привести к снижению прогнозов по прибыли, а необходимость повышать капитальные затраты для переориентации на Восток, а также дополнительные расходы по НДПИ могут вынудить "Газпром" понизить норму выплат дивидендов. "Учитывая наличие такого числа рисков, мы полагаем, что основной "апсайд" в акциях "Газпрома" уже отыгран", - пишет он.

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