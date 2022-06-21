Технические индикаторы по бумагам "ПИКа" в целом позитивны - "Велес Капитал"

Технические индикаторы по бумагам "ГК ПИК" в целом позитивны и указывают на возможность развития восходящего движения котировок, сообщается в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Котировки бумаг "ПИКа" с технической точки зрения во вторник поднялись до максимумов с апреля текущего года и подошли к верхней границе многонедельного диапазона на уровне 625 рублей при усилении восходящего тренда по ADX дневного графика. На недельном графике при этом бумаги находятся на грани смены среднесрочного тренда на восходящий, о чем можно будет говорить при закреплении выше сопротивления в 682 рубля (в том числе район средней полосы Боллинджера), - пишет эксперт. - У текущих отметок имеет смысл либо фиксировать краткосрочную прибыль, либо держать бумаги при положении выше поддержки 555 рублей (средняя полоса Боллинджера дневного графика), к которой котировки могут направиться в случае коррекции. Технические индикаторы в целом позитивны и указывают на возможность развития восходящего движения, но наращивать "длинные" позиции стоит не ранее закрепления выше 625 рублей".

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