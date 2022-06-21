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21 июня 2022 года 16:12
Технические индикаторы по бумагам "ПИКа" в целом позитивны - "Велес Капитал"
Технические индикаторы по бумагам "ГК ПИК" в целом позитивны и указывают на возможность развития восходящего движения котировок, сообщается в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Котировки бумаг "ПИКа" с технической точки зрения во вторник поднялись до максимумов с апреля текущего года и подошли к верхней границе многонедельного диапазона на уровне 625 рублей при усилении восходящего тренда по ADX дневного графика. На недельном графике при этом бумаги находятся на грани смены среднесрочного тренда на восходящий, о чем можно будет говорить при закреплении выше сопротивления в 682 рубля (в том числе район средней полосы Боллинджера), - пишет эксперт. - У текущих отметок имеет смысл либо фиксировать краткосрочную прибыль, либо держать бумаги при положении выше поддержки 555 рублей (средняя полоса Боллинджера дневного графика), к которой котировки могут направиться в случае коррекции. Технические индикаторы в целом позитивны и указывают на возможность развития восходящего движения, но наращивать "длинные" позиции стоит не ранее закрепления выше 625 рублей". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ПИК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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