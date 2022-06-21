Инвесторам стоит обратить внимание на бумаги ФосАгро и Акрона - "КИТ Финанс Брокер"

Инвесторам стоит обратить внимание на бумаги "ФосАгро" и "Акрона", полагает аналитик "КИТ Финанс Брокер" Дмитрий Баженов.

"Сейчас интересными выглядят акции производителей удобрений. После консолидации котировки "ФосАгро" и "Акрона" показывают сильную динамику на фоне высоких цен на удобрения. Несмотря на снижение экспорта из России на 24%, рост цен удобрений более чем в 2 раза перекрывает сокращение поставок. По данным Bloomberg, регуляторы США втайне стимулируют американские сельскохозяйственные компании наращивать объёмы импорта российских удобрений на фоне опасений продовольственного кризиса в мире. Кроме этого, позитива добавил президент России, который на ПМЭФ заявил, что Россия способна значительно увеличить экспорт зерна и удобрений", - пишет эксперт.

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