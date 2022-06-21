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21 июня 2022 года 14:20
Инвестбанк Синара повышает рейтинг акций ExxonMobil и Сhevron до уровня "покупать"
"Инвестиционный банк Синара" повышает рейтинг акций ExxonMobil и Сhevron до уровня "покупать" и подтверждает рейтинг акций ConocoPhillips, EOG, Pioneer на уровне "держать", сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Бахтина и Василия Мордовцева. "После ралли котировок нефтяных компаний США c начала года на 22-41% (на фоне подорожания нефти на 30%) мы видим потенциал дальнейшего роста только в акциях вертикально интегрированных компаний ExxonMobil и Сhevron, по которым повышаем рейтинг до уровня "покупать". Рынок может не в полной мере учитывать в ценах стремительно растущую маржу нефтепереработки (крэк-спреды) из-за нехватки свободных мощностей НПЗ. В акциях компаний сегмента добычи (ConocoPhillips, EOG Resources, Pioneer Natural Resources Co.) потенциал, на наш взгляд, уже исчерпан, и мы подтверждаем по ним рейтинг "держать", - пишут эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-НЕФТЕГАЗ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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