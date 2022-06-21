Акции Сбербанка стремятся сформировать новое восхождение с целью 138,25-140 руб. - "Русс-Инвест"

Акции Сбербанка стремятся сформировать новое восхождение с целью 138,25-140 руб. за штуку, считает старший аналитик инвестиционной компании "Русс-Инвест" Роман Блинов.

"Пока основные российские фондовые индексы борются с растущим курсом российского рубля, основной "бенчмарк" российского фондового рынка, акции Сбербанка, судя по всему, нацелился на новые попытки выйти к уровням в 135 - 138 (140) рублей за одну акцию. Эти уровни мы уже наблюдали в апреле, но с тех пор рынок претерпел существенные изменения, в первую очередь связанные с курсом российского рубля", - пишет эксперт.

По мнению Блинова, рост стоимости акций Сбербанка, в первую очередь, можно объяснить с точки зрения технического анализа. "Помимо этого, ряд драйверов можно найти и с помощью программных выступлений российских политических лидеров, которые были сделаны на полях ПМЭФ-2022, - указывает аналитик. - Как бы там ни было, но акции банка стремятся сформировать новое восхождение с целью в районе 138,25-140 руб. за штуку, что вполне возможно с нашей точки зрения. На данную минуту основным рубежом для "быков" и "медведей" на рынке станет уровень в 135 руб. за акцию. Преодоление этого уровня и закрепление стоимости акций выше отметок 135-138,25 руб. станет сигналом к дальнейшему выходу к новым диапазонам".

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