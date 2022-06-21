Вероятны дальнейшие усилия рубля по укреплению своих позиций - "Открытие Инвестиции"

Вероятны дальнейшие усилия рубля по укреплению своих позиций в третьей декаде июня, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Михаил Шульгин.

"Рубль утром во вторник продолжал укрепляться против основных конкурентов, достиг нового 7-летнего максимума к доллару ниже уровня 55 руб./$1. Поддержку рублю оказывает июньский налоговый период и попытка цен на нефть вернуться к бычьему тренду, котировки Brent накануне падали ниже $112/барр., но сегодня уже пытались вернуться выше $$116/барр. На текущей неделе рубль будет иметь достаточно мощную поддержку в виде начала налоговых платежей. В III декаде месяца данный фактор существенно влияет на характер торгов. Поэтому нельзя исключать дальнейших попыток рубля усилить свои позиции", - пишет эксперт.

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