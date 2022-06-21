BCS Express рекомендует покупать акции "Группы Позитив" с целью 1000-1100 руб. за штуку на горизонте 3 месяцев. Цена входа: до 860 руб., стоп-лимит можно установить на 6-8% ниже цены открытия, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Павла Гаврилова.

Эксперт отмечает ряд факторов в пользу покупки акций:

- С февраля 2022г в России наблюдается значительный рост кибератак, услуги "Группы Позитив" пользуются высоким спросом.

- Группа не так давно стала публичной, но уже сейчас может похвастаться высокими темпами роста бизнеса и основных финансовых показателей. Учитывая высокий спрос, эта тенденция может сохраниться. Компания сохранила выплату дивидендов и планирует поддерживать такую практику.

- Сейчас компания ориентирована на внутренний рынок, поэтому иностранные санкции и ограничения на нее не влияют. В долгосрочной перспективе Позитив может увеличивать свою долю на рынке, укреплять текущие соглашения и даже выходить на рынки ближайшего зарубежья. Сейчас компания пожинает плоды ухода иностранных компаний с российского рынка, так как отечественные компании переходят на российский софт. Процесс цифровизации в России и выросший спрос на отечественные IT-решения являются крайне благоприятной средой для "Группы Позитив".

- "С технической точки зрения акции обновили исторические максимумы и перешли к поэтапной коррекции. Сейчас акции консолидируются около 15-дневной скользящей средней, RSI находится ниже нейтральной точки, а кривые MACD стремятся к пересечению. На средней дистанции покупатели могут начать тест 900-940 руб. С преодолением области откроется путь к 1000 руб., что, вероятно, произойдет ближе к отчету в ожидании сильных результатов", - указывает Гаврилов.

По мнению аналитика, ключевыми рисками являются:

- Рост конкуренции или быстрое возвращение иностранных вендоров.

- Общее ухудшение настроений на российском рынке.

- Снижение спроса со стороны средних и малых клиентов в целях экономии.

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