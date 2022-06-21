"Открытие Инвестиции" рекомендует покупать акции ТГК-1 с прогнозной ценой 0,016 руб

"Открытие Инвестиции" рекомендует покупать акции "ТГК-1" с прогнозной стоимостью 0,016 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста около 68% от текущих уровней, сообщается в обзоре.

Главный аналитик "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Тимур Хайруллин отмечает следующие позитивные моменты для покупки бумаг:

- Эмитент - ведущий производитель электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России.

- ТГК-1 обладает сравнительно низкой себестоимостью производства электроэнергии, что делает ее позиции более защищенными от колебаний промышленного спроса на электроэнергию на оптовом рынке.

- Компания последовательно наращивает дивиденды с 2016 года, а с 2020 года направляет на них не менее 50% от чистой прибыли по МСФО. За 2021 год компания выплатит 0,11254 копейки на акцию, таким образом, направив на дивиденды практически 2/3 прибыли. При текущих котировках это соответствует дивидендной доходности около 11,8%, что на фоне снижающейся ключевой ставки Центробанка является привлекательным уровнем.

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