BCS Express рекомендует покупать акции "Магнита" с целью 5000 руб. за штуку на горизонте 3 месяцев, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Павла Гаврилова. Цена входа - до 4400 руб., стоп-лимит установить на 5-7% ниже цены открытия.

Эксперт указывает на аргументу в пользу покупки бумаг:

- По итогам I квартала 2022г "Магнит" остается лидером по темпам роста выручки третий квартал подряд. Динамика LFL-продаж указывает на то, что потребители предпочитают магазины формата "у дома", на что и ориентирован "Магнит". Компания способна расширяться и тестировать новые форматы, а также развивать услуги онлайн-доставки.

- "Магнит" традиционно считается акцией защитного сектора, в которой можно укрыться от инфляции. Компания ориентирована на внутренний рынок, но малая часть продукции импортируется, поэтому "Магнит" выигрывает от сильного рубля.

- На ПМЭФ 2022г компания объявила о партнерстве с компанией ТрансКонтейнер. В рамках соглашения "Магнит" получит бесперебойные поставки непродовольственных товаров из Китая и Юго-Восточной Азии. Это новый альтернативный импортный рынок, позволяющий компании расширить ассортимент, что может повысить интерес к торговой сети.

- "Магнит" отказался от выплаты дивидендов за 2021г. Однако стабильное финансовое состояние позволяет предположить, что прибыль будет распределена позже.

- "С технической точки зрения после возобновления торгов в марте акции быстро перешли к фазе роста, инвесторы оперативно выкупили просадку 24 февраля. Около сопротивления 5000 руб. началась коррекция, сформировалась фигура технического анализа "Флаг". У верхней границы фигуры расположена 50-дневная скользящая средняя, пробой которой и может стать отправной точной для новой волны роста. Индикатор RSI оставляет достаточное пространство для подъема, а кривые MACD почти пересеклись к сценарию роста", - отмечает Гаврилов.

По мнению аналитика, ключевыми рисками являются:

- Быстрое ослабление рубля.

- Внутреннее регулирование цен и деятельности сети.

- Высокая конкуренция.

- Общее ухудшение настроений на российском рынке.

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