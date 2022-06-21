Котировки нефти продолжат восстанавливаться в ближайшие дни - ПСБ

Котировки нефти продолжат восстанавливаться в ближайшие дни, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"После обвала в пятницу цены на нефть в понедельник подросли: фьючерс на Brent в течение всего дня двигался вблизи отметки $113/барр., завершив день вблизи уровня $114,5/барр. Цены на нефть продемонстрировали некоторое восстановление после пятничного падения. Поддерживающим фактором выступили данные главного таможенного управления Китая. Согласно им, объём импорта сырой нефти в КНР в мае вырос на 12% г/г, до 45,8 млн тонн (около 10,8 млн баррелей в сутки) после снижения в предыдущие месяцы из-за вспышки COVID-19. Так, в апреле текущего года импорт был примерно 10,5 млн барр./сутки. Отдельно отметим, поставки из России в Китай в мае выросли на 55% г/г, до 8,4 млн барр., тем самым сместив Саудовскую Аравию на второе место. Последний раз Россия была лидером по импорту сырой нефти в КНР осенью 2020г", - пишет Головинов.

Аналитик констатирует, что во вторник утром цена на Brent продолжает восстанавливаться, тестируя отметку $115/барр. На его взгляд, фундаментальная картина для рынка нефти остаётся привлекательной, и, скорее всего, цены продолжат восстанавливаться в ближайшие дни.

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