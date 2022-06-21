"Финам" повысил рекомендацию для акций NetEase до "покупать"

"Финам" повысил рекомендацию для акций NetEase Inc. с "держать" до "покупать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость этих бумаг с листингом на Гонконгской бирже была подтверждена экспертами на уровне 167,9 гонконгского доллара (HKD) за штуку, а ADS с листингом в США - на уровне $107,2 за штуку на декабрь 2022 года.

"Стоило котировкам акций NetEase достичь целевого уровня и приблизиться к историческому максимуму, как вслед за этим началась коррекция. За последние шесть торговых сессий цена скорректировалась почти на 20% и растеряла весь рост последнего месяца. Причиной стало сообщение, что компания отложит на неопределенный срок долгожданный релиз игры Diablo Immortal в Китае и Юго-Восточной Азии, изначально запланированный на 23 июня. В компании прокомментировали изменение сроков необходимостью доработать игру, но СМИ дополнительно сообщают о нарушении цензуры официальным аккаунтом Diablo Immortal в социальной сети Weibo. Мы считаем, что инцидент будет иметь лишь краткосрочное влияние на котировки акций, игра все-таки будет выпущена впоследствии и внесет вклад в финансовые показатели эмитента", - пишет в обзоре аналитик инвесткомпании Ксения Лапшина.

NetEase Inc. - одна из ведущих китайских технологических компаний, выступает разработчиком развлекательного, обучающего и новостного интернет-контента для широкого круга пользователей.

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