Доходности ОФЗ, скорее всего, перейдут в диапазон 8%-8,5% на горизонте 3 месяцев - ПСБ

Доходности ОФЗ, скорее всего, перейдут в диапазон 8%-8,5% на горизонте 3 месяцев, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Доходности госбумаг в понедельник продолжили консолидироваться на локальных минимумах текущего года в узком диапазоне 8,95%-9,05% годовых. Во вторник также не ожидаем существенных ценовых изменений - триггером для дальнейшего снижения доходностей могут стать традиционные данные по инфляции, которые выйдут в среду после закрытия торгов. Пока кривая закладывает снижение ставки на 50 б.п. в июле; сохранение недельной дефляции позволит доходностям ОФЗ уверенно закрепиться в диапазоне 8,5%-9,0% годовых", - пишет эксперт.

Грицкевич напоминает, что 20 июня были опубликованы предварительные параметры бюджета на 2022-2025гг. Минфин планирует поступательно увеличивать объемы внутренних заимствований с 1,05 трлн руб. в 2023г до 2,4 трлн руб. в 2025г (нетто привлечение). Ранее Минфин заявлял, что не исключает выхода на рынок в текущего году (погашается бумаг на 1 трлн руб. до конца года), хотя в документе размещений на 2022г не запланировано.

"Фактор погашения ОФЗ в текущем году в целом станет дополнительным драйвером роста котировок госбумаг (помимо снижения ключевой ставки). Ожидаем, что на горизонте 3 месяцев доходности госбумаг перейдут в диапазон 8,0%-8,5% годовых", - прогнозирует стратег банка.

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