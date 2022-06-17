Хорошие квартальные результаты и прогноз на 2022г поддержат котировки акций Kroger - Инвестбанк Синара

Хорошие квартальные результаты и прогноз на 2022г поддержат котировки акций Kroger Co., отмечается в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

Отчитавшись за I квартал 2022 ф. г., компания Kroger показала скорректированную чистую прибыль в $1,45 на акцию, на 12% превзойдя консенсус-прогноз FactSet ($1,29), указывается в обзоре. Выручка достигла $44,6 млрд при среднем прогнозе рынка в $44,2 млрд.

"Менеджмент Kroger пересмотрел в сторону повышения прогноз сопоставимых продаж на текущий финансовый год, и теперь их рост ожидается в диапазоне 2,5- 3,5% (ранее предполагалось 2-3%). Kroger ориентируется на скорректированную чистую прибыль в размере $3,85-3,95 на акцию, что на 2,6% выше предыдущего прогноза в $3,75-3,85. Мы считаем озвученные цели достижимыми, поскольку ретейлер плотно взаимодействует с поставщиками, стремясь максимально снизить закупочные цены, а также развивает собственное производство. Продажи товаров марки Kroger занимают пятую часть в выручке компании. Отчетность и повышение прогнозов по прибыли, как мы полагаем, положительно отразятся на котировках ретейлера", - пишет аналитик Ирина Фомкина.

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