Пара доллар/рубль может опуститься ниже уровня 55 руб./$1 на следующей неделе - ПСБ

Пара доллар/рубль может опуститься ниже уровня 55 руб./$1 на следующей неделе, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

По мнению эксперта, на следующей неделе ключевым драйвером снижения пары доллар-рубль может выступить расширение навеса предложения долларов на валютном рынке за счет приближающихся конвертаций валютной выручки экспортерами перед налоговыми выплатами. На фоне этого курс может опуститься под отметку 55 руб./$1.

"Отметим довольно важные заявления главы ЦБ РФ Э. Набиуллиной с ПМЭФ''22. Было отмечено, что регулятор не исходит из того, что нужно ослаблять рубль, а курс должен оставаться плавающим, при этом интервенции на валютном рынке пока не планируются. Также планируется снятие ограничений на движение капитала. Другие участники форума также заявляли, что столь крепкий рубль делает некоторую отечественную продукцию неконкурентоспособной, а оптимальные значения курса для экспорта находятся выше отметки 70 руб./$1. Мы полагаем, что достижение отметки в 70 руб./$1 (что также комфортно для бюджета) в рамках двух ближайших недель и, скорее всего, июля выглядит маловероятным. Возвращение к таким значением, по нашему мнению, должно сопровождаться восстановлением импорта в страну, что в текущих условиях происходит крайне медленными темпами", - пишет Жильников.

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