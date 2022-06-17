"Финам" рекомендует покупать акции ALPS Medical Breakthroughs ETF с целью $30,4

"Финам" рекомендует покупать акции ALPS Medical Breakthroughs ETF с целевой ценой $30,4 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 22,5%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Роль медицинских прорывов в условиях пандемии коронавируса значительно возросла, и чрезвычайная обстановка вынудила регулятивные органы упростить и смягчить процедурные моменты в одобрении новых препаратов. Несмотря на благоприятные условия для разработки и одобрения новых лекарств, биотехнологический сектор оказался в эпицентре распродаж, обусловленных общим упадком аппетита к риску на мировых рынках. Мы полагаем, что "дно" сектора уже близко и после столь крупной просадки многие биотехнологические компании стали выглядеть весьма недооцененными. В перспективе ближайшего года ситуация в секторе может пойти на поправку", - пишет аналитик Зарина Саидова.

ALPS Medical Breakthroughs ETF - биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс S-Network Medical Breakthroughs. Индекс включает в себя компании биотехнологического сектора малой и средней величины, акции которых торгуются в США.

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