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17 июня 2022 года 16:09
"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции Qorvo с целью $140
"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции Qorvo Inc. с целью $140, сообщается в материале инвесткомпании. "Распространение стандарта 5G оказывает позитивное влияние на финансовые показатели компании, поскольку мобильные устройства с поддержкой 5G содержат более дорогие компоненты, - отмечает аналитик Вадим Меркулов. - В течение последних нескольких кварталов IDP-направление Qorvo демонстрировало неуверенную динамику, что преимущественно было обусловлено неблагоприятной ситуацией в секторе инфраструктуры связи (особенно в Китае), задержками реализации некоторых оборонных проектов США, а также перебоями в цепочках поставок. Однако в среднесрочной перспективе возможна нормализация темпов роста сегмента до 8-12% ввиду ускорения развертывания 5G-сетей, участии в оборонных проектах США, а также того факта, что нижняя точка бизнес-цикла IDP-сегмента пройдена. Менеджмент ожидает, что поступления от данного направления уже в следующем квартале увеличатся на 14% г/г". По мнению эксперта, при текущих крайне низких рыночных оценках Qorvo ее котировки характеризуются достаточно высоким потенциалом восстановления. Кроме того, являясь бумагой "стоимости", Qorvo лучше адаптирована к условиям повышения процентных ставок. Qorvo - американский разработчик, производитель и поставщик радиочастотных систем и решений для приложений беспроводной и широкополосной связи. Компания была создана в результате слияния TriQuint Semiconductor и RF Micro Devices, объявленного в 2014 году и завершенного 1 января 2015 года, акции торгуются на NASDAQ. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-QORVO-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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