S&P 500 проведет торги в пятницу в диапазоне 3600-3670п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торговую сессию в пятницу в диапазоне 3600-3670 пунктов, считают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Индекс широкого рынка продолжает корректироваться вторую неделю подряд, опустившись ниже сопротивления на уровне 3700 пунктов, и теперь движется к отметке 3600. Пересечение набирающего силу нисходящего канала преимущественно было вызвано ужесточением монетарных условий во многих странах", - отмечают эксперты.

Аналитики напоминают, что перед открытием рынков несколько крупных центральных банков объявили о переходе к более агрессивной монетарной политике. Швейцарский регулятор намерен поднять ключевую ставку на 50 б.п., ЦБ Бразилии уже это сделал, а Банк Англии повысил ставку на 25 б.п., одновременно прогнозируя снижение ВВП во втором квартале на 0,3%.

"Эти изменения ДКП усилили опасения инвесторов по поводу роста бизнеса и прибыли эмитентов. Кроме того, по мнению участников рынка, регуляторы принимают меры по сдерживанию инфляции с некоторым опозданием, что усиливает переживания по поводу политической ошибки, которая может привести к рецессии", - пишут эксперты "Фридом Финанс".

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