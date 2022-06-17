"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Роснефти с целью 445 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Роснефти" с целевой ценой 445 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,5%, стоп-приказ: 345 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что несмотря на санкционную риторику ЕС в отношении российского нефтегазового сектора, часть компаний эти ограничения могут не затронуть. В частности, аналитики выделяют "Роснефть", которая существенно наращивает свои мощности по реализации нефти марки Urals в азиатском направлении, при этом спред между сортами нефти сузился до $19.

"С технической точки зрения бумага пытается закрепиться выше уровня сопротивления. Открывать позицию стоит при закреплении выше уровня 406 руб. с целью 445 руб. При покупке на 3% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 345 руб. риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск составляет 0,6", - указывают стратеги "Финама".

"Роснефть" - российская нефтегазовая компания, блокирующий пакет акций которой принадлежит государственному АО "Роснефтегаз". В 2013 году стала крупнейшим в мире производителем нефти. По данным журнала "Эксперт", в 2017 году занимала третье место среди российских компаний по объемам выручки. Ранее сообщалось, что Indian Oil Corp подписала шестимесячный контракт с "Роснефтью" на закупку 6 млн баррелей нефти в месяц.

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