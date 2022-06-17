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17 июня 2022 года 12:29
Возможен устойчивый рост финпоказателей ФосАгро в 1П22 - ПСБ
Возможен устойчивый рост финансовых показателей "ФосАгро" в первом полугодии 2022 года, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). Глава "ФосАгро" на ПМЭФ заявил, что новый совет директоров рассмотрит вопрос о выплате дивидендов за первое полугодие 2022 года, отмечают эксперты банка. Это будет возможно после ГОСа 30 июня, на котором акционеры также проголосуют по вопросу выплаты дивидендов за 4К21. "Несмотря на чрезмерное укрепление рубля, текущая конъюнктура на рынке минеральных удобрений благоприятна, а поставки компании стабильны, поэтому можно ожидать устойчивого роста финансовых показателей компании и в первом полугодии 2022 года, что дает ей возможность выплатить неплохие промежуточные дивиденды. Сохраняем положительный взгляд на бизнес группы", - указывают в ПСБ. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ФОСАГРО-АНАЛИТИКА
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