Возможен устойчивый рост финпоказателей ФосАгро в 1П22 - ПСБ

Возможен устойчивый рост финансовых показателей "ФосАгро" в первом полугодии 2022 года, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

Глава "ФосАгро" на ПМЭФ заявил, что новый совет директоров рассмотрит вопрос о выплате дивидендов за первое полугодие 2022 года, отмечают эксперты банка. Это будет возможно после ГОСа 30 июня, на котором акционеры также проголосуют по вопросу выплаты дивидендов за 4К21.

"Несмотря на чрезмерное укрепление рубля, текущая конъюнктура на рынке минеральных удобрений благоприятна, а поставки компании стабильны, поэтому можно ожидать устойчивого роста финансовых показателей компании и в первом полугодии 2022 года, что дает ей возможность выплатить неплохие промежуточные дивиденды. Сохраняем положительный взгляд на бизнес группы", - указывают в ПСБ.

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