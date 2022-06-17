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17 июня 2022 года 11:53
Цена нефти может закрепиться выше $120/барр. - Банк "Санкт-Петербург"
Котировки нефти марки Brent в целом обладают потенциалом для закрепления выше уровня в $120 за баррель, хотя на фоне повышенной волатильности на мировых рынках могут на время опускаться ниже данной отметки, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Динамика цен на нефть в пятницу продолжит определяться ожиданиями по росту спроса (в США будут опубликованы данные по промышленному производству), опасениями перебоев в поставках (новые санкции США против Ирана дополнительно ухудшают перспективы снятия нефтяных санкций) и динамикой доллара, на которую могут повлиять заявления главы ФРС. Помимо этого, будут опубликованы недельные данные по числу буровых установок в США от Baker Hughes, - отмечают эксперты банка. - В целом у фьючерсов на нефть марки Brent остается потенциал закрепиться на уровнях выше $120 за баррель, хотя на фоне повышенной волатильности на мировых рынках котировки могут на время опускаться ниже этого уровня". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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