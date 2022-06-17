Возможен рост цены нефти до $124/барр. - BCS Express

Возможен рост котировок нефти марки Brent до ближайшего сопротивления на уровне $124 за баррель, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Цены на нефть выросли в четверг на фоне новостей о том, что США могут ужесточить антииранские санкции. Это может означать, что в ближайшее время не стоит ждать роста иранской добычи, а значит, проблема дефицита остается без решения. В Ливии добыча по-прежнему на 1 млн б/с ниже нормальных уровней, что еще больше усугубляет существующую проблему", - отмечает аналитик инвестиционной компании в комментарии.

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