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17 июня 2022 года 10:48
Новые бонды МТС серии 001Р-20 привлекательны для покупок - ПСБ
Размещение нового выпуска облигаций "МТС" серии 001Р-20 со сроком обращения 4 года пройдет, скорее всего, с доходностью ближе к 10% годовых, что является привлекательным уровнем для покупок облигаций эмитента, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Ориентир по доходности не выше 160 б.п. к ОФЗ на срок 4 года предполагает доходность на уровне 10,6% годовых. При этом новый 4-летний выпуск "МТС" серии 001Р-20, размещенный в апреле, на текущий момент торгуется с доходностью около 10% годовых (премия к ОФЗ составляет 100 б.п.). Данный уровень премии уже близок к докризисным значениям 2020-2021 гг., когда компания размещала выпуски с премией примерно 90 б.п. к ОФЗ, - указывают эксперты банка. - Ожидаем, что размещение нового выпуска "МТС" пройдет с доходностью ближе к 10% годовых, что на фоне сохранения потенциала по снижению ставок на рынке останется привлекательным уровнем для покупок облигаций эмитента с наивысшим уровнем кредитного рейтинга (AAAru)". "МТС" в пятницу, 17 июня (с 11:00 до 16:00 МСК), проведет сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций серии 001Р-21 объемом не менее 10 млрд руб. и сроком обращения 4 года. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-МТС-КОРПБОНДЫ-АНАЛИТИКА
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