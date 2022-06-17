Новые бонды МТС серии 001Р-20 привлекательны для покупок - ПСБ

Размещение нового выпуска облигаций "МТС" серии 001Р-20 со сроком обращения 4 года пройдет, скорее всего, с доходностью ближе к 10% годовых, что является привлекательным уровнем для покупок облигаций эмитента, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Ориентир по доходности не выше 160 б.п. к ОФЗ на срок 4 года предполагает доходность на уровне 10,6% годовых. При этом новый 4-летний выпуск "МТС" серии 001Р-20, размещенный в апреле, на текущий момент торгуется с доходностью около 10% годовых (премия к ОФЗ составляет 100 б.п.). Данный уровень премии уже близок к докризисным значениям 2020-2021 гг., когда компания размещала выпуски с премией примерно 90 б.п. к ОФЗ, - указывают эксперты банка. - Ожидаем, что размещение нового выпуска "МТС" пройдет с доходностью ближе к 10% годовых, что на фоне сохранения потенциала по снижению ставок на рынке останется привлекательным уровнем для покупок облигаций эмитента с наивысшим уровнем кредитного рейтинга (AAAru)".

"МТС" в пятницу, 17 июня (с 11:00 до 16:00 МСК), проведет сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций серии 001Р-21 объемом не менее 10 млрд руб. и сроком обращения 4 года.

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