Укрепление рубля может возобновиться во второй половине июня - "Открытие Инвестиции"

Укрепление рубля может возобновиться во второй половине июня с началом проведения налоговых платежей экспортерами, говорится в комментарии "Открытие Инвестиции".

"Рубль проводит достаточно спокойные торги. Похоже, что на рынке обнаружилась зона равновесия после смягчения почти всех мер валютного контроля. Также отметим некоторое снижение объёмов. Однако укрепление рубля может возобновиться, так как наступает вторая половина месяца, а это время подготовки и осуществления налоговых платежей экспортёрами", - отмечает аналитик Андрей Кочетков.

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