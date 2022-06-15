Инвестиции в сельскохозяйственный сектор остаются привлекательными - "Мои Инвестиции"

Инвестиции в сельскохозяйственный сектор остаются привлекательными, считают эксперты телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Мировые цены на продовольствие достигли максимальных за последние несколько лет значений на фоне пандемии COVID-19 и конфликта на Украине. Учитывая сохранение высоких цен на сельскохозяйственную продукцию и удобрения на горизонте 12 месяцев, мы считаем, что инвестиции в этот сектор остаются привлекательными. Мы по-прежнему положительно относимся к производителям удобрений, которые менее подвержены влиянию инфляционных издержек. Нам нравятся акции Mosaic (3x 2022E EV/EBITDA) и "ФосАгро" (3,6x 2022E EV/EBITDA) с учетом приближающегося осеннего сезона внесения фосфорных удобрений", - пишут эксперты.

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