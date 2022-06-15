Экспорт российской стали сократится на 25-30% по итогам года - Банк "Открытие"

Экспорт российской стали сократится на 25-30% по итогам 2022 года, полагает аналитик сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Даниил Каримов.

"Базовый прогноз "Открытие Research" предполагает снижение производства стали на уровне 15% г/г, - пишет аналитик. - Основным фактором снижения выступает увеличение конкуренции среди сталелитейных компаний на внутреннем рынке в условиях, когда экспорт невозможен, как в случае с "Северсталью", или практически нерентабелен. Российские компании будут вынуждены искать оптимальную комбинацию между сокращением объемов производства стали и снижением цен для поддержания своей доли на внутреннем рынке. При этом, учитывая растущий профицит внутреннего рынка, агрессивное снижение цен не сможет существенно помочь компаниям компенсировать выпадающий экспорт, а только снизит операционную рентабельность для всей отрасли. По нашим оценкам, поставки на внешние рынки по итогам первого полугодия снизятся на 12-15% г/г, в целом в 2022г мы ожидаем сокращения экспорта на 25-30% г/г".

Рост внутреннего спроса на сталь в РФ, по мнению Каримова, возможен в очень узких сегментах потребления в рамках импортозамещения, а также в секторах, ориентированных на оборонный сектор, однако в целом спрос на стальной прокат в России будет оставаться слабым.

"Чтобы увеличить спрос и помочь российским металлургическим компаниям, необходимо значительное увеличение инфраструктурного строительства и стимулирование металлоемких отраслей промышленности (автомобилестроение, машиностроение и т.д.), - считает эксперт банка. - Но любые программы стимулирования потребуют времени, тогда как предварительные данные указывают на то, что внутренний спрос в РФ уже в апреле-мае 2022г опустился до уровней, которые незначительно превышают минимумы 2020г. В данных условиях снижение производства можно ожидать практически у всех сталелитейных компаний".

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