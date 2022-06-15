"Финам" оценивает сталелитейный сектор РФ на уровне "хуже рынка", говорится в материале аналитика инвесткомпании Алексея Калачева.

"Российские сталелитейные гиганты оказались чрезвычайно уязвимыми к санкциям. Мировой рынок стали всегда отличался наличием избыточных мощностей и высокой конкуренцией на премиальных рынках, в то время как доля российских производителей в мировой выплавке стали составляет всего около 4%. Возможности переориентировать экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью на Восток сильно ограничены. Избыток предложения будет давить на внутренний рынок, в то время как спрос на прокат со стороны машиностроения сокращается. Хотя прямые санкции затронули компании в очень разной степени, в целом ситуация неблагоприятна для всех эмитентов сектора сталелитейных компаний, положение которого можно оценить на уровне "хуже рынка", - пишет эксперт.

Калачев полагает, что ситуация со спросом на внутреннем рынке продолжает ухудшаться, в то время как предложение остается на высоком уровне. Об этом, по мнению аналитика, свидетельствуют цены металлотрейдеров на основные виды продукции, которые в последний месяц стремительно падают.

Эмитенты отрасли в разной степени пострадали от санкций, указывает эксперт "Финама": "Северсталь" почти полностью лишается экспорта и теряет значительную долю продаж. "ММК" в основном был ориентирован на внутренний рынок, а весь экспорт в Европу (за исключением Турции, которая к санкциям не присоединилась) в прошлом году принес компании лишь около 7% выручки. Тем не менее сокращение спроса, снижение цен и рост конкуренции на внутреннем рынке негативно отразятся на продажах и, вероятно, на объемах производства "ММК" в 2022г".

Более устойчивым до сих пор, по мнению Калачева, выглядит положение "НЛМК" благодаря удачной структуре бизнеса. Производство проката "НЛМК" размещено ближе к потребителям. 59% прокатных мощностей компании расположено в России, 23% - в ЕС и 19% - в США. Компания поставляет на них слябы, которые не попали под запрет. Это позволяет "НЛМК" сохранить структуру продаж, включая поставки на экспорт, и в меньшей степени зависеть от состояния внутреннего рынка.

"При этом ни "НЛМК", ни значительная часть продукции группы, ни ее основной владелец Владимир Лисин каким-то образом до сих пор не попали в санкционные списки. Однако полностью исключить того, что это произойдет, нельзя, что создает дополнительные риски. С учетом всех факторов в настоящее время мы оцениваем акции "Северстали" и "ММК" на уровне "хуже рынка", акции "НЛМК" - "на уровне рынка", - резюмирует эксперт инвесткомпании.

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