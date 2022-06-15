Цена нефти в 3К22 может составить $115-125/барр. - BCS Express

Цена нефти в III квартале 2022г может составить $115-125 за баррель Brent, полагает аналитик BCS Express Игорь Галактионов.

По мнению эксперта, в III квартале спрос на нефть может обгонять предложение. Дополнительная нефть может прийти только из стратегических резервов стран ОЭСР или подсанкционных Ирана и Венесуэлы. Но резервы - это лишь временная мера, а для снятия санкций предпосылок нет, уверен Галактионов.

"Такая ситуация будет поддерживать цены на нефть на высоких уровнях. Вероятно, котировки Brent не опустятся ниже $100/барр., в то время как рост выше $130/барр. не выглядит чем-то невероятным. В условиях дефицита поставок цены могут быть очень чувствительны к ужесточению дисбалансов, поэтому нельзя исключать риски кратковременных скачков. Если говорить о средних цифрах, то баррель Brent в III квартале может быть в диапазоне $115-125/барр.", - прогнозирует эксперт инвесткомпании.

Такие прогнозы позволяют аналитику сохранять оптимистичный взгляд на акции нефтяных компаний. По оценке Галактионова, среди российских бумаг привлекательно выглядят "ЛУКОЙЛ", "Роснефть", "Газпром нефть" и "Татнефть". Акционеры этих компаний могут получить выгоду от благоприятной конъюнктуры на нефтяном рынке в виде щедрых дивидендов.

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