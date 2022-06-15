"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги Ozon с целью 1100 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги Ozon с целью 1100 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 39,5%, стоп-приказ: 690 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что операционные показатели компании в I квартале 2022 года существенно выросли. Количество заказов в годовом исчислении выросло на 173%, товарооборот - на 139%, выручка - на 90%. Ozon планирует выйти на операционную безубыточность в течение 12 месяцев. Также Ozon допускает возможность выхода на рынки Армении и Киргизии.

"Стоимость акции стабилизировалась у уровня исторического минимума. Идея на рост бумаги с целью 1100 руб. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 690 руб. риск на портфель составит 0,62%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,18", - указывают эксперты "Финама".

Ozon - один из крупнейших онлайн-ритейлеров России с самой большой сетью логистических центров и точек самовывоза.

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