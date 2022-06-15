Котировки нефти могут опуститься к уровню $115-117/барр. до конца торгов в среду - "Фридом Финанс"

Котировки нефти могут скорректироваться до $115-117 за баррель Brent до конца торгов в среду, полагают эксперты инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Цена Brent в моменте снижается на 1,16%, до $119,78, на фоне обновленного прогноза от Международного энергетического агентства, который предполагает, что в текущем году уровень спроса на черное золото останется прежним, а к допандемийным уровням потребности восстановятся только в 2023г. В отчете также указано, что после двухлетнего снижения коммерческие запасы нефти в апреле увеличились на 77 млн баррелей (мб), включая рост на 42,5 мб в странах ОЭСР. Нефтяные котировки начали снижаться еще вчера, после выхода данных о резервах в США, которые также расширились на 0,736 мб, хотя аналитики прогнозировали снижение на 1,2 мб. На наш взгляд, до конца текущей сессии стоимость Brent может скорректироваться до $115-117 за бочку", - отмечают аналитики инвесткомпании.

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