Вероятность укрепления рубля до 55 руб./$1 в ближайшее время сохраняется - "Открытие Инвестиции"

Вероятность укрепления курса рубля к доллару США до уровня 55 руб./$1 в ближайшее время сохраняется, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Михаил Шульгин.

"Что касается рубля, то факторы его поддержки остаются прежними - сильный торговый баланс, обусловленный коллапсом импорта и высокими мировыми ценами на основные статьи российского экспорта. В среду стартовал июньский налоговый период: 15 июня компании уплатят в бюджет страховые взносы. Пик налогового периода приходится на 27 июня (акцизы, НДС, НДПИ). 28 июня будет осуществлена уплата налога на прибыль, и июньский налоговый период на этом завершится, - отмечает Шульгин. - Рубль в среду держится выше 56,5 руб./$1 и выше 59 руб./EUR1, однако мы не можем в ближайшее время исключать возможности тестирования уровня 55 руб./$1. При этом на фоне реализации схемы "газ за рубли" спред между курсами USD/RUB и EUR/RUB может сократиться до 100 копеек".

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