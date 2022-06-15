Фундаментальная картина на лето 2022г остается позитивной для нефти - "Мои Инвестиции"

Фундаментальная картина остается позитивной для нефтяного рынка, по крайней мере, в течение текущего лета, считают эксперты телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Что может привести к окончанию роста цен на нефть? Поскольку фундаментально рынок нефти выглядит очень сильно, причину возможного слома тренда стоит искать не в постепенном изменении баланса спроса и предложения, а в политических решениях", - пишут аналитики.

Эксперты отметили три новости за последние сутки, которые, по их мнению, обозначают ключевые риски для высоких цен на нефть:

- США обсуждают со своими союзниками ограничение цен на российскую нефть. Это может означать смену санкционного подхода Запада - переход от эмбарго к введению налогов. Такой "шаг назад" в санкционном подходе может оказать давление на мировые нефтяные цены.

- Глава МИД Ирана заявил, что переговоры по "ядерной сделке" все еще могут увенчаться успехом. США также дали понять, что готовы возобновить сделку, но выступают против снятия санкций с Корпуса стражей исламской революции. Возвращение к "ядерной сделке" приведет к росту ожиданий, что добыча иранской нефти в будущем вырастет, и это снизит цены, отмечают аналитики.

- Администрация США подтвердила, что Джо Байден в ходе своего визита в Саудовскую Аравию 13-16 июля встретится с наследным принцем страны Мухаммедом бен Салманом. Цель США ясна - добиться от Саудовской Аравии и возглавляемого ею ОПЕК увеличения предложения нефти на рынке, указывают эксперты телеграм-канала.

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