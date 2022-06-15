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15 июня 2022 года 13:43
Фундаментальная картина на лето 2022г остается позитивной для нефти - "Мои Инвестиции"
Фундаментальная картина остается позитивной для нефтяного рынка, по крайней мере, в течение текущего лета, считают эксперты телеграм-канала "Мои Инвестиции". "Что может привести к окончанию роста цен на нефть? Поскольку фундаментально рынок нефти выглядит очень сильно, причину возможного слома тренда стоит искать не в постепенном изменении баланса спроса и предложения, а в политических решениях", - пишут аналитики. Эксперты отметили три новости за последние сутки, которые, по их мнению, обозначают ключевые риски для высоких цен на нефть: - США обсуждают со своими союзниками ограничение цен на российскую нефть. Это может означать смену санкционного подхода Запада - переход от эмбарго к введению налогов. Такой "шаг назад" в санкционном подходе может оказать давление на мировые нефтяные цены. - Глава МИД Ирана заявил, что переговоры по "ядерной сделке" все еще могут увенчаться успехом. США также дали понять, что готовы возобновить сделку, но выступают против снятия санкций с Корпуса стражей исламской революции. Возвращение к "ядерной сделке" приведет к росту ожиданий, что добыча иранской нефти в будущем вырастет, и это снизит цены, отмечают аналитики. - Администрация США подтвердила, что Джо Байден в ходе своего визита в Саудовскую Аравию 13-16 июля встретится с наследным принцем страны Мухаммедом бен Салманом. Цель США ясна - добиться от Саудовской Аравии и возглавляемого ею ОПЕК увеличения предложения нефти на рынке, указывают эксперты телеграм-канала. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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