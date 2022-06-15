Текущий рост цены акций FedEx кратковременен - "Фридом Финанс"

Текущий рост котировок акций FedEx Corp. является кратковременным явлением, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Котировки акций Fedex накануне подорожали на 12%. Анонсированные шаги компании в направлении оптимизации бизнеса сигнализируют о намерениях нового руководства увеличить его эффективность. Рентабельность эмитента меньше, чем у основного конкурента - United Parcel Service, при существенном превосходстве в активах и развитой логистической сети. Текущий рост стоимости акций Fedex мы считаем кратковременным явлением, в то же время наш долгосрочный прогноз в отношении компании позитивен", - пишут эксперты.

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