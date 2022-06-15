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15 июня 2022 года 12:51
Котировки золота могут протестировать уровень $1810/унц. в среду - Sber CIB
Котировки золота могут протестировать сверху вниз уровень $1810 за тройскую унцию на торгах в среду, полагает аналитик Sber CIB Антон Чернышев. Золото котировалось около $1820 за тройскую унцию на торгах в Азии в среду, констатирует эксперт инвестбанка. В центре внимания инвесторов в течение дня будет решение ФРС по монетарной политике и пресс-конференция ее главы Джерома Пауэлла. Кроме того, ожидаются данные по розничным продажам в США за май, индекс производственной активности в штате Нью-Йорк (Empire State Manufacturing) за июнь, а также выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. Предстоящее заседание Федрезерва может принести неожиданные результаты, предполагает Чернышев. "После публикации очередных данных, судя по которым пик инфляции в США еще не пройден, ФРС, вероятно, продолжит уверенно ужесточать монетарную политику. Некоторые участники рынка считают, что в среду регулятор может повысить ставку более чем на 50 б.п., но, наш взгляд, это маловероятно. Скорее всего, Комитет по операциям на открытом рынке даст понять, что будет повышать ставку на каждом заседании до конца года, а "точечный график", отражающий ожидания по ставке, покажет, что все больше представителей ФРС прогнозируют ее на уровне 3-3,5% к концу года. Не исключено также, что регулятор просигнализирует о возможности повышения ставки на 75 б.п. на июльском заседании. В целом мы ожидаем от ФРС жестких комментариев, но считаем, что регулятор не будет предпринимать резких шагов. По нашим прогнозам, в среду золото может вновь протестировать уровень поддержки $1810 за тройскую унцию", - пишет аналитик. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-ЗОЛОТО-ПРОГНОЗ
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