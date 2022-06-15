Цена нефти сохраняет потенциал роста выше $122/барр. - Банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефти марки Brent пока сохраняют потенциал роста выше $122 за баррель, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

"Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent слабо растет на торгах в среду. Негатив на нефтяном рынке сдерживает публикация экономической статистики в Китае, которая напомнила о перспективах роста спроса на нефть в Поднебесной. Также инвесторы будут оценивать в среду публикацию месячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА) и официальных недельных данных по запасам в США. Впрочем, уровни закрытия дня, вероятно, будут определяться итогами заседания ФРС и реакцией доллара на эти новости. В целом у фьючерсов на нефть марки Brent есть потенциал вернуться выше $122 за баррель, в особенности при коррекционном ослаблении доллара", - указывают эксперты.

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