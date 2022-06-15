Ставка ЦБР может быть снижена до 8-9% до конца 2022г - "Альфа-Капитал"

Ключевая ставка Банка России может быть снижена до 8-9% на горизонте до конца текущего года, считает портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Евгений Жорнист.

"Мы ожидаем, что ЦБ РФ продолжит цикл смягчения денежно-кредитной политики. Это будет долгосрочный тренд, но далее скорость снижения ключевой ставки будет замедляться. До конца текущего года мы ожидаем снижение ставки до 8-9%, а на горизонте полутора лет она может быть снижена до 6-7%. Сам Банк России прогнозирует среднюю ключевую ставку в диапазоне 8,5-9,5% до конца года, 7-9% в 2023 году и 6-7% в 2024 году. Теперь скорее стоит ждать более аккуратных шагов - 0,5 и 0,25%", - отмечает эксперт в комментарии.

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