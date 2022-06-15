ПСБ рекомендует пока воздержаться от покупок акций металлургического сектора РФ - ПСБ

Аналитики Промсвязьбанка рекомендуют инвесторам в настоящее время воздержаться от покупок акций компаний металлургического сектора РФ, несмотря на их текущую дешевизну, из-за высокой непредсказуемости последующего развития санкционного давления на отрасль, сообщается в обзоре.

"Мы полагаем, что после благоприятной конъюнктуры на рынке стали в 2021 году у металлургов образовался "производственный излишек", который в текущих условиях становится невыгодным для компаний. Из-за санкций ЕС, логистических шоков, платежных проблем и сильных дисконтов на азиатском рынке предложение отечественной стали хлынуло на внутренний рынок, что отразилось на обвале цен на г/к прокат (на 40% от максимумов), создавая экспортный паритет. Причем давление распределяется от специфики продаж компаний, - отмечают эксперты в комментарии. - Например, в наименьшей степени "страдает" "ММК", который традиционно продавал продукцию на внутреннем рынке и имеет сильную клиентскую базу. Несмотря на текущую дешевизну акций металлургов, мы рекомендуем на данный момент воздержаться от покупки из-за высокой непредсказуемости последующего развития санкционного давления на отрасль. В приоритете рассматриваем бумаги "НЛМК", "ММК" и Evraz. "НЛМК" и Evraz имеют высокую диверсификацию продаж, причем бизнес компаний включает и смежные отрасли. Например, у Evraz имеется актив в виде "Распадской" - угледобытчики в текущих условиях смотрятся весьма неплохо. "ММК" имеет сильную клиентскую базу на внутреннем рынке, что нивелирует часть потерь из-за переориентации продаж".

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