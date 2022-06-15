Факторов для роста индекса S&P 500 пока нет - "Солид Брокер"

Факторов для роста индекса S&P 500 в целом пока нет, считают аналитики инвестиционной компании "Солид Брокер".

"Вечером в среду ожидается заседание ФРС США на котором ее глава Джером Пауэлл должен объявить о повышении ставки. Рынок пока закладывает подъем на 0,5 п.п. - до 1,5%. Однако, видя данные по инфляции, мы не исключаем подъем сразу на 0,75 п.п. В случае более мягкого решения, как правило, рынок в моменте отскакивает, однако если подъем будет сразу на 0,75 п.п., то мы ожидаем продолжения снижения индекса S&P 500 в район 3580-3600 пунктов. Пока факторов для роста не прослеживается", - пишут эксперты в комментарии.

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