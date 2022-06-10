ЦБ, скорее всего, сохранит ставку на уровне 9,5% на заседании 22 июля - Альфа-банк

Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 9,5% на следующем заседании 22 июля, считают аналитики Альфа-банка.

"Хотя консенсус-прогноз рынка предусматривал понижение ставки до 10%, ЦБ РФ на заседании 10 июня понизил ее до 9,5% с 11%, - отмечают аналитики банка. - Как и в предыдущем пресс-релизе, ЦБ указал на то, что "будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели и процесса структурной перестройки экономики". ЦБ понизил свой годовой прогноз по инфляции до 14-17% в 2022г с 18-23% на своем предыдущем заседании 29 апреля. В основе решения ЦБ лежит сильное замедление инфляции в мае".

По мнению экспертов банка, прогноз по средней ставке на уровне 8,5-9,5% на оставшуюся часть года означает, что ЦБ может понизить ставку до 8% к концу года, однако вряд ли регулятор пойдет ниже этого уровня. В ходе пресс-конференции глава ЦБ указала на то, что при однозначных темпах роста ЦБ, вероятно, перейдет к меньшему шагу движения ставки.

"Пресс-релиз ЦБ и пресс-конференция акцентируют внимание на том, что эффект дезинфляционных факторов сейчас может уже быть исчерпанным, а неопределенность может стимулировать ускорение инфляции в ближайшие месяцы. Мы считаем, что ЦБ призывает с осторожностью отнестись к недавнему замедлению инфляции, и, таким образом, ожидаем, что ЦБ возьмет паузу на следующем заседании 22 июля", - прогнозируют стратеги Альфа-банка.

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