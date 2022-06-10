"Финам" рекомендует покупать акции PayPal с целью $102,90

"Финам" рекомендует покупать акции PayPal Holdings с целевой ценой $102,90 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 22,3% от текущих уровней, говорится в материале инвесткомпании.

"PayPal с начала 2022г захлестнула череда негативных событий: расторжение 15-летнего соглашения с интернет-аукционом eBay, запуск конкурентного сервиса Buy with Prime от Amazon, отставка финансового директора и напоследок понижение прогнозов на конец года в связи с ухудшением макросреды. Однако разрыв отношений с eBay будет иметь лишь краткосрочное негативное влияние, а в перспективе позволит только ускорить рост. На горизонте трех следующих лет PayPal прогнозирует, что ее среднегодовые темпы роста объема транзакций и выручки составят 29% и 22% соответственно. Просадка акций на 55% с начала года способствовала устранению перекупленности и переоценки относительно аналогов", - пишет аналитик Ксения Лапшина.

PayPal Holdings - американская технологическая компания, входит в число лидеров в отрасли цифровых платежей.

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