Снижение ключевой ставки ЦБ поддержит потребительский и инвестиционный спрос - Совкомбанк

Снижение ключевой ставки ЦБ поддержит потребительский и инвестиционный спрос, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

"Банк России снизил ключевую ставку на 150 б.п., до 9,5% годовых. Главная ставка в экономике вернулась на февральский уровень до начала конфликта на Украине. Полагаем, что снижение ключевой ставки поможет перезапустить рыночное кредитование как в потребительском, так и в корпоративном секторе. Снижение ключевой ставки приведет к уменьшению стоимости основных банковских продуктов - вкладов, потребительских кредитов, ипотеки, а также снизит ставки на долговом рынке. Кредит в экономике станет дешевле, что поддержит потребительский и инвестиционный спрос", - пишет эксперт.

Васильев отмечает, что Банк России несколько ужесточил сигнал о будущих действиях - "будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях" вместо "допускает возможность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях". Таким образом, ЦБ в зависимости от динамики инфляции и экономической активности на следующем заседании в июле будет выбирать между паузой и шагами снижения в 25-50 б.п.

"Кроме этого, глава Банка России на прошлом заседании отмечала, что ЦБ может вернуться к стандартному шагу снижения ставки в 25 б.п. при возвращении ставки к однозначному значению, - указывает аналитик Совкомбанка. - Мы ожидаем, что на следующем заседании 22 июля ЦБ может снизить ключевую ставку ещё на 25 б.п., до 9,25% годовых. ЦБ понизил прогноз по средней ключевой ставке с 14 июня до конца года до 8,5-9,5%. Таким образом, Банк России в благоприятном сценарии видит потенциал снижения ключевой ставки к концу года вплоть до уровней 7,5-8,0%".

По мнению Васильева, текущий цикл снижения ключевой ставки является позитивным фактором для российского долгового рынка и инвесторов в облигации: "С марта доходности ОФЗ непрерывно снижаются, а цены растут. Кривая ОФЗ имеет плоский вид, и вся находится в узком диапазон 8,8-9,1%. В целом рынок ОФЗ уже заложил в цены снижение ключевой ставки до 9%. В благоприятном сценарии ЦБ указал, что может снизить ставку к концу года до 7,5-8,0%. В этом сценарии доходности ОФЗ сохраняют потенциал для дальнейшего снижения".

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