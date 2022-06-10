Котировки нефтяных фьючерсов вряд ли опустятся к $120/барр. в ближайшей перспективе - Банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефтяных фьючерсов вряд ли опустятся к $120 за баррель Brent в ближайшей перспективе, полагают аналитики Банк "Санкт-Петербург".

"Фьючерсы на нефть марки Brent снизились в четверг на 0,41%, до $123,07/барр. Давление на котировки оказывало укрепление доллара. В четверг вечером глава международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявил о крайне низкой вероятности заключения ядерной сделки с Ираном. Впрочем, такие заявления не повлияли существенно на котировки, которые уже учитывают в себе фактор сохраняющихся нефтяных санкций против Ирана. В пятницу фьючерсы Brent снижаются. 10 июня будут опубликованы традиционные недельные данные по числу буровых установок в США от Baker Hughes. Их число не увеличивалось с 20 мая, и продолжение такой тенденции может поддержать нефтяные котировки даже в преддверии выходных. На этом фоне фьючерсы Brent сегодня вряд ли вновь опустятся к $120/барр.", - пишут эксперты банка.

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