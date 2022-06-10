Долгосрочные перспективы цены акций NIO позитивны - "Открытие Инвестиции"

Аналитики "Открытие Инвестиции" позитивно оценивают долгосрочные перспективы цены акций китайской компании NIO как одного из лидеров бурно растущей глобальной индустрии электрокаров, сообщается в обзоре.

"Эмитент 9 июня отчитался за первый квартал 2022 года лучше ожиданий (поставки электромобилей и рост выручки превысили консенсус-прогнозы), однако инвесторы негативно отреагировали на снижение рентабельности и недостаточно убедительный прогноз менеджмента на следующий квартал. Тем не менее по мере выхода китайской экономики из локдаунов и восстановления производственной активности мы видим долгосрочный потенциал роста", - отмечает аналитик "Открытие Инвестиции" по международному рынку акций, эксперт "Открытие Research" Эркен Кичибаев.

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